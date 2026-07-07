Сенатор Карасин: Надеемся, что здравый смысл сыграет роль в принятии решений саммита НАТО

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин выразил надежду на то, что здравый смысл сыграет роль в принятии решений саммита НАТО. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Мы надеемся, что здравый смысл какую-то роль в принятии решений саммита НАТО, который сегодня-завтра проходит в Анкаре, сыграет. Потому что наращивание мощи, увеличение до колоссальных масштабов военных расходов в странах НАТО ставит на повестку дня большую войну. Прямо можно сказать об этом Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

«Будем надеяться на то, что какие-то элементы здравого смысла и серьезного подхода к международным делам все-таки сохранились. Подождем итогов. Не будем сразу комментировать каждую новость, которая приходит. Тем более что эти новости часто бывают специально спланированными, чтобы возбудить общественное мнение. Спокойно будем воспринимать это», — поделился Карасин.

По словам сенатора, в России видят и понимают, что НАТО занимает провокационную позицию по отношению к Москве.

«Надеемся, что масштаб злобности и милитаризации международных отношений не будет зашкаливать до большой полномасштабной войны. Подождем», — добавил он.

В известном смысле любопытно, как сложится системный диалог у Евросоюза с США. Мы знаем, что туда вылетел президент Дональд Трамп. Посмотрим. Также посмотрим, как позиция Турции, члена НАТО, будет сказываться на общих подходах блока. Это тоже одна из сфер внимания и анализа Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

Саммит НАТО проходит в Анкаре с 7 по 8 июля. В нем примут участие представители 32 государств — членов НАТО, включая лидеров стран, министров иностранных дел и министров обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о своих планах относительно саммита НАТО в Анкаре. По его словам, на саммите запланированы около двух десятков двусторонних встреч с лидерами стран альянса и подписание новых сделок по беспилотникам.

