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20:39, 7 июля 2026Интернет и СМИ

Победитель «Битвы экстрасенсов» женился

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс женился на возлюбленной Полине Еременко
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Олег Шепс женился. Об этом стало известно из публикации его возлюбленной, 25-летней Полины Еременко в Telegram.

Невеста Шепса опубликовала фото их с возлюбленным рук с обручальными кольцами. На снимке, сделанном в машине, также видно, что девушка одета в свадебное платье.

О том, что Шепс сделал возлюбленной предложение, стало известно в конце мая. Еременко опубликовала фотографии с участником телешоу, сделанные на берегу моря, и сообщила, что она сказала Шепсу «да».

Ранее сообщалось, что популярный российский комик Гурам Амарян женился. Он опубликовал ролик со своей свадьбы в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Уточнялось, что избранницей юмориста стала 21-летняя Эка Мстоян.

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