Кролики начали прыгать по взлетной полосе, задержали рейс и попали на видео

The Sun: Вылет самолета Lufthansa из Ирландии в Мюнхен задержался из-за кроликов на ВПП

Рейс пассажирского самолета авиакомпании Lufthansa задержался в международном аэропорту Ирландии из-за кроликов. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент на взлетно-посадочной полосе (ВПП) Дублина произошел утром 24 июня. При подготовке к взлету пилот сообщил пассажирам, что по ВПП начали прыгать кролики. «Я никогда раньше ничего подобного не видел, это было довольно забавно», — сказал 34-летний очевидец Фил, летевший в Мюнхен.

Когда сотрудник воздушной гавани попытался прогнать животных, они попали на видео смеющихся пассажиров. В итоге грызунов удалось согнать с полосы. Вылет лайнера задержался не более, чем на 10 минут. «Большая часть пассажиров в самолете смеялись», — отметил Фил.

Ранее самолет со 129 пассажирами едва не сел на взлетающий лайнер в аэропорту США. Авиаинцидент произошел в воздушной гавани Бостон Логан.