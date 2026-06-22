Самолет с 129 пассажирами едва не сел на взлетающий лайнер в аэропорту США

PYOK: Самолет Delta опасно сблизился с лайнером American Airlines в аэропорту США

Самолет Delta Air Lines с 129 пассажирами и шестью членами экипажа едва не сел на лайнер American Airlines в аэропорту США. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Авиаинцидент произошел в воздушной гавани Бостон Логан утром 20 июня. Выполнявший рейс из Далласа в Бостон борт Delta получил от диспетчеров разрешение на посадку на взлетно-посадочной полосе (ВПП) 33L, которая пересекается с ВПП 27, — на ней в это время к взлету готовился борт American Airlines, направляющийся в Шарлотту. В итоге два борта опасно сблизились друг с другом.

Как только пилоты Delta заметили во время снижения взлетающее воздушное судно, то резко набрали высоту более 600 метров, чтобы предотвратить столкновение. Airbus ушел на второй круг, а Boeing 737 продолжил разгон и направился по маршруту. «Диспетчер понятия не имел о потенциально катастрофической ситуации, которая разворачивалась, пока его не предупредили пилоты компании Delta», — отметили в источнике.

Уточняется, что Airbus успешно приземлился на ВПП после второго захода на посадку.

Ранее два самолета опасно сблизились незадолго до посадки в аэропорту США. Пилот самолета авиакомпании JetBlue получил информацию о посадке от диспетчера и сообщил ему, что другой небольшой борт начал приближаться.