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Силовые структуры
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17:06, 25 июня 2026Силовые структуры

В отношении уехавшего из России стендап-комика возбудили дело

В отношении комика Долгополова возбудили дело за неуважение к памяти защитников Отечества
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В отношении уехавшего из России стендап-комика Александра Долгополова (признан иноагентом в России) возбудили уголовное дело за неуважение к памяти защитников Отечества и принижение их подвига. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следователи ознакомились с выступлением комика, которое есть в открытом доступе в интернете. В словах Долгополова они зафиксировали заявление, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершенного ими подвига.

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