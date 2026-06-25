В отношении уехавшего из России стендап-комика возбудили дело

В отношении комика Долгополова возбудили дело за неуважение к памяти защитников Отечества

В отношении уехавшего из России стендап-комика Александра Долгополова (признан иноагентом в России) возбудили уголовное дело за неуважение к памяти защитников Отечества и принижение их подвига. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следователи ознакомились с выступлением комика, которое есть в открытом доступе в интернете. В словах Долгополова они зафиксировали заявление, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершенного ими подвига.

