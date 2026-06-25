Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:09, 25 июня 2026Культура

Шаляпин признался в наличии детей

Певец Прохор Шаляпин заявил, что был донором спермы
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что у него уже есть биологические дети благодаря донорству спермы. Об этом он заявил в шоу «В гостях у Ханги».

«Физиологически я размножился, я был донором. У меня дети биологические уже есть», — поделился Шаляпин.

Артист уточнил, что не знаком с детьми и не знает, сколько их, поскольку подобную информацию запрещено раскрывать в соответствии с правилами донорства.

В том же интервью Шаляпин рассказал, что хочет стать отцом двоих или троих собственных детей, но планирует жить в отдельной квартире. Певец заявил, что полностью обеспечит жену и наследников, найдет время на общение, но потом будет уходить «спать в другой квартире».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аксенов обратился к крымчанам на фоне ударов ВСУ по энергоинфраструктуре

    Россиянам раскрыли способы избежать импульсивных покупок

    В Дагестане произошла стрельба

    В США предупредили о попытках Киева втянуть НАТО в войну через угрозы Лукашенко

    Подсчитана стоимость многомиллионной недвижимости Нагиева

    Шаляпин признался в наличии детей

    Захарова поставила крест на цифровых свободах США после удаления VK из App Store

    Лукашенко обратился к Украине с призывом

    Немецкая полиция провела рейд в «Украинском доме»

    Избранница одержимого молодостью миллионера рассказала о радикальном омоложении кожи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok