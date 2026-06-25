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14:08, 25 июня 2026Культура

Шаляпин признался в нежелании жить с женой и детьми

Прохор Шаляпин заявил, что не собирается жить в одной квартире с будущими детьми
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что не хочет жить с будущими детьми. Об этом пишет StarHit.

Артист подчеркнул, что хотел бы стать отцом двоих или троих детей. Своей главной задачей в качестве родителя он назвал «долюбленность» ребенка и отметил, что будет полностью обеспечивать семью. В то же время Шаляпин заявил, что планирует жить в отдельной квартире.

«Ребенку не так важно, вместе вы живете с его мамой или не вместе, на одной кровати спите или не на одной. Ребенку главное, чтобы его любили, уделяли время, гуляли с ним, подарки дарили», — пояснил он.

Певец добавил, что будет находить время на общение с детьми, а затем снова уходить. «Мать будет говорить, что папа работает. А на самом деле я буду спать в другой квартире, отсыпаться после шоу», — заключил исполнитель.

Ранее Шаляпин заявил, что в его ближайших планах нет свадьбы. Нежелание заключать брак он объяснил наличием слишком большого количества имущества. Певец уточнил, что единственным поводом для женитьбы он считает рождение детей.

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