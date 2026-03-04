Шаляпин назвал главное условие для будущей жены

Прохор Шаляпин заявил, что будущая жена должна родить ему детей до свадьбы

Певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал о личной жизни и требованиях к будущей супруге. Его слова приводит KP.RU.

Исполнитель признался, что он не одинок, но в его ближайших планах нет свадьбы. Нежелание заключать брак он объяснил наличием слишком большого количества имущества. Певец заявил, что единственным поводом для женитьбы он считает рождение детей.

«Я очень хочу детей. Вот когда будут дети, тогда и свадьба, может быть, будет», — пояснил Шаляпин. Он добавил, что после рождения ребенка «на всякий случай» сделает ДНК-тест.

В новом интервью Шаляпин также прокомментировал возможное возвращение артистки Аллы Пугачевой в Россию. Он заявил, что певице не следует запрещать въезд в РФ. «Если хочет, пусть возвращается», — подчеркнул исполнитель.