Шаляпин призвал не запрещать Пугачевой въезд в Россию

Прохор Шаляпин заявил, что не нужно запрещать возвращение Пугачевой в Россию

Певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал возможное возвращение артистки Аллы Пугачевой в Россию. Его слова передает KP.RU.

«Так как я человек добрый, я считаю, что запрещать возвращаться не нужно. Если хочет, пусть возвращается», — подчеркнул Шаляпин. Исполнитель уточнил, что россияне хотели бы услышать извинения от Пугачевой, покинувшей страну после начала специальной военной операции. По его мнению, в таком случае люди могли бы к ней «оттаять».

В то же время отъезд артистки и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Шаляпин назвал «дешевым выпадом». «Вы народные артисты, вы столько лет здесь жили, вы же должны понимать, что речь идет о наших государственных интересах, о выживании России», — возмутился певец.

Ранее продюсер Павел Рудченко предсказал скорое возвращение Пугачевой в Россию на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Он предположил, что артистка вернется летом и снова будет выступать на частных мероприятиях.