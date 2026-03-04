Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:11, 4 марта 2026Культура

Шаляпин призвал не запрещать Пугачевой въезд в Россию

Прохор Шаляпин заявил, что не нужно запрещать возвращение Пугачевой в Россию
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал возможное возвращение артистки Аллы Пугачевой в Россию. Его слова передает KP.RU.

«Так как я человек добрый, я считаю, что запрещать возвращаться не нужно. Если хочет, пусть возвращается», — подчеркнул Шаляпин. Исполнитель уточнил, что россияне хотели бы услышать извинения от Пугачевой, покинувшей страну после начала специальной военной операции. По его мнению, в таком случае люди могли бы к ней «оттаять».

В то же время отъезд артистки и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Шаляпин назвал «дешевым выпадом». «Вы народные артисты, вы столько лет здесь жили, вы же должны понимать, что речь идет о наших государственных интересах, о выживании России», — возмутился певец.

Ранее продюсер Павел Рудченко предсказал скорое возвращение Пугачевой в Россию на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Он предположил, что артистка вернется летом и снова будет выступать на частных мероприятиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Били в одно место». Российский газовоз уничтожен украинскими дронами в Средиземном море. Что известно об атаке и судьбе моряков

    В центре Москвы перекрыли движение

    Раскрыто предложение Ирана ЦРУ

    Разработчик назвал преимущество антидроновой «Елки»

    Малышева поспорила с соведущими «Жить здорово!» о пользе подсолнечного и оливкового масла

    Россияне с детьми застряли в Африке на четыре дня без еды и жилья

    Шаляпин призвал не запрещать Пугачевой въезд в Россию

    Дачников предупредили о риске лишиться участка

    В Британии обиделись на Трампа из-за слов о Стармере

    В Госдуме подтвердили блокировку аккаунтов в iPhone у части депутатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok