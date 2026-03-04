Пугачевой предрекли возвращение в Россию на фоне ударов по Кипру

Рудченко: Пугачева вернется в Россию на фоне конфликта США и Израиля с Ираном

Продюсер Павел Рудченко предсказал скорое возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Его комментарий приводит aif.ru.

Известно, что в 2025 году артистка приобрела элитную виллу в Болгарии, однако медиаменеджер усомнился в том, что она переедет в одну из европейских стран. «Там ведь рьяная русофобия. А Пугачева — артистка России, артистка Советского Союза, в странах Евросоюза для нее это как черная метка», — подчеркнул Рудченко.

Собеседник издания также назвал маловероятным переезд Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) в США. По его словам, вполне возможно, что певица уже планирует возвращение в Россию. Рудченко предположил, что Пугачева вернется летом и снова будет выступать на частных мероприятиях.

Пугачева с детьми — Кристиной Орбакайте, Гарри и Лизой — сейчас находятся на Кипре в особняке в престижном районе Лимассола — Неаполисе. Сообщалось, что артистка оказалась в опасности из-за иранских ракет, ее дом мог попасть под удар. Неподалеку от особняка расположена британская военная база Акротири, по которой был нанесен удар в ночь на 2 марта.