Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:28, 4 марта 2026Культура

Пугачевой предрекли возвращение в Россию на фоне ударов по Кипру

Рудченко: Пугачева вернется в Россию на фоне конфликта США и Израиля с Ираном
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко предсказал скорое возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Его комментарий приводит aif.ru.

Известно, что в 2025 году артистка приобрела элитную виллу в Болгарии, однако медиаменеджер усомнился в том, что она переедет в одну из европейских стран. «Там ведь рьяная русофобия. А Пугачева — артистка России, артистка Советского Союза, в странах Евросоюза для нее это как черная метка», — подчеркнул Рудченко.

Собеседник издания также назвал маловероятным переезд Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) в США. По его словам, вполне возможно, что певица уже планирует возвращение в Россию. Рудченко предположил, что Пугачева вернется летом и снова будет выступать на частных мероприятиях.

Пугачева с детьми — Кристиной Орбакайте, Гарри и Лизой — сейчас находятся на Кипре в особняке в престижном районе Лимассола — Неаполисе. Сообщалось, что артистка оказалась в опасности из-за иранских ракет, ее дом мог попасть под удар. Неподалеку от особняка расположена британская военная база Акротири, по которой был нанесен удар в ночь на 2 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стоит очень-очень сильно их ударить». Трамп высказался о Германии и разгневался на Мерца

    В Москве заиграет музыка с пением птиц

    В российском городе раскрыта многомиллионная схема обогащения на уборке снега

    Лучший в мире рынок акций рухнул из-за паники

    Москалькова отчиталась о полученных от бойцов СВО обращениях

    Водителям напомнили о способных продлить жизнь машине весенних работах

    Россияне выступили против одного из способов пополнения госказны

    В России высказались о назначении нового верховного лидера Ирана

    Мужчинам старше 50 лет назвали три выдающих рак туалетных симптома

    Российских туристов отказались пустить на рейс Emirates из-за гражданства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok