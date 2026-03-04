«Абзац»: Дом Пугачевой на Кипре мог попасть под удар иранской ракеты

Певица Алла Пугачева оказалась в опасности из-за иранских ракет. Как сообщает издание «Абзац», ее дом на Кипре мог попасть под удар.

По данным журналистов, особняк находится в районе Лимассола, а неподалеку расположена британская военная база Акротири, по которой в ночь на 2 марта был нанесен удар.

Пугачева со своими детьми, Кристиной Орбакайте, Гарри и Лизой сейчас находятся на Кипре в особняке в престижном районе Лимассола — Неаполисе.

На фоне начавшегося 28 февраля конфликта США и Израиля с Ираном Тегеран нанес удар беспилотником по британской базе Акротири на Кипре. Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае, если государство продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке.

