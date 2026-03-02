Реклама

Мир
«Евротройка» пригрозила Ирану

Франция, Германия и Великобритания пригрозили Ирану военными мерами
Марина Совина
Фото: Ben Stansall /Pool / Reuters

Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае, если государство продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. Совместное заявление глав «Евротройки» опубликовано на сайте Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ.

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер «потрясены неизбирательными и несоразмерными ракетными атаками» Тегерана на страны Ближнего Востока.

«Мы призываем Иран немедленно прекратить эти безрассудные атаки. Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе», — говорится в заявлении. Отмечается, что Лондон, Париж и Берлин договорились сотрудничать в этом вопросе с Вашингтоном и союзниками в регионе.

Ранее стало известно, что французский авианосец «Шарль де Голль» вместе со своей ударной группой поменял курс и выдвинулся в сторону восточного Средиземноморья. Военному кораблю пришлось прервать свою миссию в Балтийском море, чтобы отправиться в сторону Ближнего Востока.

