Франция экстренно направила авианосец в сторону Ближнего Востока

BFMTV: Авианосец Франции «Шарль де Голль» направился в Восточное Средиземноморье

Французский авианосец «Шарль де Голль» вместе со своей ударной группой поменял курс и выдвинулся в сторону восточного Средиземноморья. Об этом сообщили журналисты телеканала BFMTV.

Как уточняется, военному кораблю пришлось прервать свою миссию в Балтийском море, чтобы отправиться в сторону Ближнего Востока. До этого появилась информация о том, что иранские беспилотники атаковали французскую военную базу, расположенную в Абу-Даби.

Ситуация накалилась на фоне американо-израильской военной операции в Иране, которая началась 28 февраля. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи. Он погиб в первые часы военной операции, развернутой Израилем и США.

