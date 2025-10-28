Экономика
13:19, 28 октября 2025Экономика

Пугачева тайно обзавелась элитной виллой за границей

Певица Алла Пугачева купила элитную виллу в Болгарии за 500 тысяч евро
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Певица Алла Пугачева тайно обзавелась элитной виллой в Болгарии. О новой недвижимости артистки за границей сообщает «Абзац».

Новый дом примадонны находится в закрытом комплексе на окраине Софии у подножия Витоша. За роскошную виллу певица отдала около 500 тысяч евро (46 миллионов рублей). Однако жилье артистка купила не лично, а через посредников.

Блогер и общественник Вадим Манукян предположил, что Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов), планируют постоянно жить в стране. «Болгария недавно полностью вошла в Шенгенскую зону. С болгарским паспортом легче пересекать границу. Думаю, Алла Пугачева и Максим Галкин решили там окончательно осесть. Они постоянно куда-то переезжают», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Пугачева уже более года не получает российскую пенсию. После отъезда из страны в 2022 году выплаты исполнительнице были заморожены и на текущий момент «возобновлять их певица не спешит».

