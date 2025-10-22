Культура
Пенсию Пугачевой в России заморозили

KP.RU: Певица Алла Пугачева уже более года не получает российскую пенсию
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Советская и российская певица Алла Пугачева уже более года не получает пенсию в России. Об этом стало известно KP.RU.

По данным источника, после отъезда из страны в 2022 году выплаты исполнительнице были заморожены и на текущий момент «возобновлять их певица не спешит». «Сейчас Алла Пугачева не получает пенсию, поскольку с 2023 года пенсионерам, проживающим за пределами России, нужно раз в год подтверждать факт своей жизнеспособности», — рассказали в консульстве.

Ранее юрист подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун оценила вероятность того, что Аллу Пугачеву лишат пенсии по старости в России. По ее словам, этого произойти не может, однако в случае возбуждения уголовного дела и признания артистки виновной суд может лишить ее доплат и званий.

