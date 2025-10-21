Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

Суд отказался рассматривать иски Бородина и Трещева к певице Алле Пугачевой

Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать исковые заявления главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина и юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах указано, что «заявление возвращено заявителю». «В первом случае причиной возврата стало невыполнение указаний судьи, во втором — неподсудность дела данному суду, отмечается в данных», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Александр Трещев подал новый иск к Алле Пугачевой. Ветеран предпринял уже четвертую попытку добиться рассмотрения своего иска.

Известно, что Трещев потребовал взыскать с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за, по его мнению, восхваление президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. Истец также заявлял, что певица допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы России.