Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:38, 21 октября 2025Культура

Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

Суд отказался рассматривать иски Бородина и Трещева к певице Алле Пугачевой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать исковые заявления главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина и юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах указано, что «заявление возвращено заявителю». «В первом случае причиной возврата стало невыполнение указаний судьи, во втором — неподсудность дела данному суду, отмечается в данных», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Александр Трещев подал новый иск к Алле Пугачевой. Ветеран предпринял уже четвертую попытку добиться рассмотрения своего иска.

Известно, что Трещев потребовал взыскать с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за, по его мнению, восхваление президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. Истец также заявлял, что певица допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

    Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk

    Блогерша показала фото интимного момента с Даней Милохиным

    В Нью-Йорке начал рушиться 102-этажный небоскреб

    В России обнаружили более миллиона зарегистрированных на 56 человек номеров телефона

    Кремль ответил на вопрос об откладывании встречи Путина и Трампа

    Раскрыта позиция Трампа по вопросу украинских территорий

    Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

    Стоимость золота и серебра обвалилась

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости