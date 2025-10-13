Культура
18:19, 13 октября 2025

Ветеран подал новый иск к Пугачевой

Ветеран Афганистана Александр Трещев подал иск к Пугачевой на полтора миллиарда
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев, известный по работе экспертом на ТВ и юридической деятельности, подал новый иск к певице Алле Пугачевой, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Трещев предпринял уже четвертую попытку добиться рассмотрения своего иска. Речь идет о требовании с Примадонны полутора миллиардов рублей. На этот раз дело поступило для рассмотрения в Одинцовский суд Подмосковья.

«В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой», — говорится в документах.

Впрочем, на момент написания материала решение о том, рассмотрит ли это дело суд, не принято.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы вернул исковое заявление юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой.

