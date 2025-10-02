Культура
16:03, 2 октября 2025Культура

Суд вернул ветерану Афганистана иск к Пугачевой

Суд вернул иск юриста и ветерана боевых действий Трещева к певице Пугачевой
Андрей Шеньшаков

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Тверской суд Москвы вернул исковое заявление юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в суде.

Речь идет об иске из-за высказываний уехавшей из России артистки о главаре чеченских боевиков Джохаре Дудаеве. Трещев требовал взыскать с Примадонны 1,5 миллиарда рублей морального ущерба.

«Исковое заявление истца Трещева А. С. к ответчику Пугачевой А. Б. возвращено», — сообщили собеседники агентства.

По информации источника, адвокат требовал также удалить сведения, распространенные ответчиком, так как они признаны не соответствующими действительности и порочат честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны.

Ранее стало известно, что адвокат Александр Трещев, подавший в суд на Аллу Пугачеву, заявил, что от хамства певицы устала вся Россия.

