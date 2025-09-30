Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:24, 30 сентября 2025Культура

Подавший в суд на Пугачеву адвокат высказался о хамстве певицы

Адвокат Трещев заявил, что россияне устали от хамства Аллы Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Адвокат и ветеран боевых действий Александр Трещев, подавший в суд на Аллу Пугачеву, заявил, что от хамства певицы устала вся Россия. Его цитирует NEWS.ru.

Трещев отметил, что россияне не пишут «ни одного доброго слова» в соцсетях под постами об иске к Пугачевой. «Вся страна устала от ее хамства и ощущения вседозволенности», — подчеркнул он. Адвокат добавил, что артистка по-прежнему зарабатывает в России благодаря авторским правам на песни, а также владеет недвижимостью в стране.

Известно, что Трещев потребовал взыскать с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за восхваление президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. В своем заявлении истец также указал, что певица допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы России.

Ранее стало известно, что в одном из столичных судов зарегистрировали третий иск о защите чести и достоинства к Пугачевой. Истцом выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    Раскрыты два малозаметных симптома проблем с сердцем

    Слон перевернул каноэ с туристами и едва не утопил женщину в кишащей крокодилами реке

    Подавший в суд на Пугачеву адвокат высказался о хамстве певицы

    Иностранцы массово устремились в Россию в 2025 году

    Банк России оценил динамику снижения подозрительных операций

    Гостиный двор в центре Москвы переоборудуют в жилье

    Австрия объявила дипломата из России персоной нон грата

    В Турции рыбаки обнаружили украинский безэкипажный катер

    Последствия отказа Болгарии от российского газа раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости