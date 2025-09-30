Культура
16:03, 30 сентября 2025

Суд рассмотрит новый иск к Пугачевой

Суд зарегистрировал новый иск о защите чести и достоинства к Алле Пугачевой
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В суде зарегистрировали третий иск о защите чести и достоинства к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Известно, что истцом выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), активист Виталий Бородин.

«Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации зарегистрирован в суде», — говорится в материалах Одинцовского суда Подмосковья.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева сохранила права на свои песни в России и может получать деньги за их использование. Речь идет о 166 композициях артистки.

