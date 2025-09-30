Культура
11:05, 30 сентября 2025Культура

Пугачева сохранила права на 166 песен в России

Алла Пугачева сохранила права на 166 песен и может получать за них деньги в РФ
Ольга Коровина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Певица Алла Пугачева сохранила права на свои песни в России и может получать деньги за их использование. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, Пугачева является композитором более 140 песен и автором более 40 текстов. В 22 случаях она указана как автор и композитор одновременно. В общей сложности исполнительнице принадлежат права на 166 композиций.

По словам юриста Ирины Остапчук, артистка может получать выплаты за исполнение ее песен другими музыкантами с помощью Российского авторского общества (РАО). «За публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей», — рассказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к Пугачевой из-за ее высказываний в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом РФ иностранным агентом).

Известно, что Александр Трещев потребовал взыскать с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за восхваление президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. В своем заявлении истец также указал, что певица допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы России.

