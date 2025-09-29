Культура
Второй суд зарегистрировал иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Суд в Москве зарегистрировал иск к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей
Ольга Коровина

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой из-за ее высказываний в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Известно, что Александр Трещев потребовал взыскать с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за восхваление президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. В своем заявлении истец также указал, что певица допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы России.

В интервью, вышедшем 10 сентября, артистка назвала Дудаева приличным и порядочным человеком. Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».

Ранее иск Трещева к Пугачевой поступил в Савеловский районный суд. Сообщалось, что на данный момент заявление оставлено без движения. В суде отметили, что у адвоката есть время на исправление недостатков, чтобы иск был принят к рассмотрению.

