Пугачева назвала приличным человеком Джохара Дудаева

Алла Пугачева заявила, что Джохар Дудаев был приличным и порядочным человеком

Певица Алла Пугачева назвала приличным и порядочным человеком первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. Об этом артистка заявила в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом), запись доступна на YouTube.

«Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, красивый человек. А жена какая...» — поделилась Пугачева. Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».

Джохар Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. После нескольких покушений на него очередная операция в 1996 году прошла успешно.

Ранее Пугачева призналась, что вышла замуж за исполнителя Филиппа Киркорова по просьбе его матери. По словам артистки, изначально она решила за три года помочь карьере Киркорова, а затем расстаться с ним.