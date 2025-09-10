Пугачева раскрыла настоящую причину брака с Киркоровым

Алла Пугачева заявила, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери

Певица Алла Пугачева призналась, что вышла замуж за исполнителя Филиппа Киркорова по просьбе его матери. Об этом артистка рассказала в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом) на YouTube.

Пугачева заявила, что ее связывали хорошие отношения с матерью Киркорова Викторией, которой не стало в 1994 году после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

«Когда она совсем плохая была, попросила не оставлять его, помочь ему, быть с ним. Быть ему как мать», — сказала Пугачева.

Артистка добавила, что изначально решила за три года помочь карьере Киркорова, а затем расстаться с ним. Она объяснила, что заключение брака было самым действенным способом заставить публику говорить об исполнителе.

Певица уверена, что сейчас бывший муж на нее не обижен. «Он не может быть на меня обижен. Я дала ему все, что могла», — добавила Пугачева.

Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году. Их брак длился до 2005 года. Для артистки это было четвертое замужество.

