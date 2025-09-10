Уехавшая из России Пугачева высказалась о предательстве Родины

Эстрадная певица Алла Пугачева заявила, что не предавала Родину. Об этом артистка рассказала в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом), запись доступна на YouTube.
«В чем я предатель? (...) Такое ощущение, что я с детства лежу на мягком диване, а меня страна с ложечки кормит. А то, что я работала, училась, — как бы не считается», — высказалась Пугачева.
Исполнительница подчеркнула, что люди имеют право уехать из страны и не должны по этой причине получать оскорбления в свой адрес.
«Я давно сказала, что могу покинуть Родину, которую очень люблю, только в одном случае — если Родина меня предаст. А она меня предала», — пояснила Пугачева. Она добавила, что при этом ее не предали миллионы поклонников, а «боты», которые пишут негативные комментарии в соцсетях, ее не задевают.
Ранее стало известно, что Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя. Артистка открыла ИП в декабре 2004 года. Согласно материалам налоговой, основной вид деятельности — художественное творчество. Отмечалось, что у ИП исполнительницы нет заблокированных счетов.