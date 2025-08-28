Пугачева сохранила статус предпринимателя в России

Певица Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя

Эстрадная певица Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает РИА Новости.

Артистка открыла ИП в декабре 2004 года. Согласно материалам налоговой, основной вид деятельности — художественное творчество. Отмечается, что у ИП исполнительницы нет заблокированных счетов.

Ранее Пугачевой предрекли финансовые проблемы из-за потери товарного знака.

До этого стало известно, что певица может потерять товарный знак в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права. Артистка несколько раз продлевала срок его действия, последний раз в 2016 году — до 25 апреля 2026 года.