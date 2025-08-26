У Пугачевой подошел к концу срок действия товарного знака

Пугачева в апреле 2026 года может потерять товарный знак «Алла Борисовна»

Российская певица Алла Пугачева может потерять товарный знак «Алла Борисовна» в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам, зарегистрировали этот товарный знак в 1997 году. Примадонна несколько раз продлевала срок его действия, последний раз в 2016 году — до 25 апреля 2026 года.

Уточняется, что в России под товарным знаком «Алла Борисовна» может производиться и продаваться одежда, игрушки, головные уборы, табак, напитки, в том числе алкогольные, и другая продукция. Помимо этого, возможна организация путешествий и предоставление образовательных услуг.

