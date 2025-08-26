Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
04:12, 26 августа 2025Культура

У Пугачевой подошел к концу срок действия товарного знака

Пугачева в апреле 2026 года может потерять товарный знак «Алла Борисовна»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Алла Пугачева может потерять товарный знак «Алла Борисовна» в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам, зарегистрировали этот товарный знак в 1997 году. Примадонна несколько раз продлевала срок его действия, последний раз в 2016 году — до 25 апреля 2026 года.

Уточняется, что в России под товарным знаком «Алла Борисовна» может производиться и продаваться одежда, игрушки, головные уборы, табак, напитки, в том числе алкогольные, и другая продукция. Помимо этого, возможна организация путешествий и предоставление образовательных услуг.

Ранее Пугачева поздравила фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины», врученной ему президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бизнесмен умер в аварии в Москве

    Врач перечислила противопоказания для употребления арбуза

    Кэти Перри показала фото без бюстгальтера на фоне слухов о романе с Джастином Трюдо

    На Западе заявили о превосходстве китайского FK-3000 над «Панцирем»

    Стало известно о возможных новых фигурантах по делу о фортификациях в Белгородской области

    Экс-наемник ВСУ сравнил Украину с нацистской Германией

    Президент Кореи побоялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом

    У Пугачевой подошел к концу срок действия товарного знака

    Глава РФПИ оценил ситуацию с Вуди Алленом

    ВС России поразили бивший по жителям курского приграничья расчет БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости