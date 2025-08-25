Пугачева поздравила украинского артиста с наградой от Зеленского

Алла Пугачева поздравила Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины»

Певица Алла Пугачева поздравила фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины», врученной ему президентом Украины Владимиром Зеленским. Комментарий артистка оставила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Заслужил, браво!» — написала Пугачева.

Ранее стало известно, что Вакарчука не пустят в Россию из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рокер с 2022 года числился на службе во Львовской военной администрации, а его брат Олег занимал должность заместителя командира местного территориального центра комплектования (ТЦК). В 2024 году «Океан Эльзы» выступал в странах Европы, вырученные от концертов деньги музыканты отправляли в помощь ВСУ.

В октябре 2024-го сообщалось, что в Киеве военкомы устроили облаву на мужчин на концерте группы. Тогда поклонники потребовали комментариев от Вакарчука и призвали участников коллектива добровольно отправиться в зону боевых действий.