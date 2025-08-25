Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:22, 25 августа 2025Культура

Пугачева поздравила украинского артиста с наградой от Зеленского

Алла Пугачева поздравила Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины»
Ольга Коровина

Фото: РИА Новости

Певица Алла Пугачева поздравила фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины», врученной ему президентом Украины Владимиром Зеленским. Комментарий артистка оставила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Заслужил, браво!» — написала Пугачева.

Ранее стало известно, что Вакарчука не пустят в Россию из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рокер с 2022 года числился на службе во Львовской военной администрации, а его брат Олег занимал должность заместителя командира местного территориального центра комплектования (ТЦК). В 2024 году «Океан Эльзы» выступал в странах Европы, вырученные от концертов деньги музыканты отправляли в помощь ВСУ.

В октябре 2024-го сообщалось, что в Киеве военкомы устроили облаву на мужчин на концерте группы. Тогда поклонники потребовали комментариев от Вакарчука и призвали участников коллектива добровольно отправиться в зону боевых действий.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

    Бузова неожиданно сменила имидж

    Президент Финляндии резко высказался о России

    В российском аэропорту произошла массовая задержка рейсов

    Сбер дал возможность оплачивать покупки с использованием айфона

    Двое россиян похитили и избили школьника

    Пугачева поздравила украинского артиста с наградой от Зеленского

    Бывшая участница популярного реалити-шоу раскрыла грязную правду о нем

    Россияне получили почти миллион рублей за несуществующего ребенка

    ЕС задумал вновь использовать российские замороженные активы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости