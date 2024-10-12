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18:26, 12 октября 2024Культура

Лидера группы «Океан Эльзы» атаковали в соцсетях после рейда ТЦК

Лидера «Океан Эльзы» Вакарчука атаковали в соцсетях после рейда ТЦК в Киеве

Фото: Алешковский Митя / ТАСС

Лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука атаковали в соцсетях с требованием прокомментировать рейд сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) после концерта в Киеве. Об этом сообщает RT.

Украинские пользователи задают группе вопросы, почему сами музыканты не попали под мобилизацию и не хотят ли они добровольно отправиться в зону боевых действий.

Ранее Вакарчук не стал напрямую комментировать рейд ТЦК. Он поблагодарил всех собравшихся на его концерте, сказав, что для группы это «радость и праздник». Музыкант не предоставил информацию о задержаниях после концерта.

Киевляне массово сдают и продают билеты на концерт группы «Океан Эльзы» из-за рейдов сотрудников ТЦК. Фанаты музыкального коллектива размещают объявления о продаже своих билетов со скидкой 50 процентов.

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      Семен Александров
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