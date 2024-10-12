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14:14, 12 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о реакции украинцев на начало массовых облав военкомов по стране

Киевляне массово сдают билеты на концерт «Океана Эльзы» после рейда военкомов

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Киевляне, которые ранее приобрели билеты на концерт группы «Океан Эльзы», массово сдают их из-за рейдов сотрудников местных территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), проводящих мероприятия по мобилизации. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Украинцы, опасающиеся облав, размещают объявления о продаже билетов со скидкой в 50 процентов. Явление приобрело массовый характер после того, как на концерте этой же группы в субботу на выходе из зала украинскими военкомами была проведена проверка документов.

«Проверки, как после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве, должны происходить постоянно, это не вредит культуре», — прокомментировал ситуацию глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Ранее The Times со ссылкой на анонимного работника ТЦК из Одессы написало, что сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана. Сотрудник ТЦК также признал факты насильственной мобилизации в ВСУ.

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      Дмитрий Сотак
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