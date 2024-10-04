Times: украинским военкомам пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана

Сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана. Об этом пишет The Times со ссылкой на анонимного работника ТЦК из Одессы.

Как рассказал собеседник издания, вышестоящее руководство угрожает отправить украинских военкомов на фронт из-за низких показателей набора в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, военкоматы не набирают даже 20 процентов от требуемого числа новобранцев.

Сотрудник ТЦК также признал факты насильственной мобилизации в ВСУ. «Так оно и есть на самом деле, потому что нам приказано показать результаты, быть эффективными», — подчеркнул собеседник.

Ранее Times сообщила о планах руководства Украины мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года. При этом отмечается, что ВСУ имеют большие проблемы с призывом из-за коррупции, нехватки кадров и проблем со здоровьем мобилизованных.