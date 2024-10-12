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17:00, 12 октября 2024Культура

Вакарчук оценил облаву военкомов на своем концерте словами «радость и праздник»

Вакарчук оценил налет ТЦК на свой концерт словами «радость и праздник»

Фото: РИА Новости

Фронтмен музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук не стал напрямую комментировать рейд сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на его концерте в Киеве. Его слова передает украинский канал ТСН.

Он поблагодарил всех собравшихся на его концерт, сказав, что для группы это «радость и праздник». Вакарчук не предоставил информацию о задержаниях после концерта.

«Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», — заключил исполнитель.

Ранее стало известно, что киевляне, которые ранее приобрели билеты на концерт группы «Океан Эльзы», массово сдают их из-за рейдов сотрудников ТЦК, проводящих мероприятия по мобилизации. Фанаты музыкального коллектива размещают объявления о продаже своих билетов со скидкой в 50 процентов.

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      Илья Таксюр
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