Автора песен для фильма «Брат» не пустят в Россию из-за помощи ВСУ

Лидера группы «Океан Эльзы» Вакарчука не пустят в Россию из-за помощи ВСУ

Фронтмена украинской группы «Океан Эльзы», известной по саундтреку к фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», Святослава Вакарчука не пустят в Россию из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации агентства, у артиста могут возникнуть трудности при въезде на территорию России, так как он призывал помогать армии Украины и передавал в помощь ей собственные гонорары.

«Имеются основания для неразрешения ему въезда на территорию Российской Федерации», — заявил собеседник агентства.

В 2024 году «Океан Эльзы» выступал в странах Европы, а вырученные от концертов деньги музыканты отправляли в помощь ВСУ. Сам рокер с 2022 года числился на службе во Львовской военной администрации, а его брат Олег занимал должность заместителя командира местного территориального центра комплектования (ТЦК).

В октябре 2024-го сообщалось, что в Киеве военкомы устроили облаву на мужчин на концерте группы. Тогда поклонники потребовали комментариев от Вакарчука и призвали участников коллектива также добровольно отправиться в зону боевых действий.