Пугачевой предрекли финансовые проблемы из-за потери товарного знака

Продюсер Дворцов: Пугачеву ждут финансовые проблемы после потери товарного знака
Ольга Коровина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Певица Алла Пугачева столкнется с финансовыми проблемами в случае потери товарного знака «Алла Борисовна» в России. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с сайтом «Страсти».

Продюсер подчеркнул, что уехавшую из России Пугачеву не приглашают на частные выступления в стране. Если артистка лишится товарного знака, зарегистрированного в 1997 году, ее источником дохода останутся концерты за рубежом.

«Если продлит [товарный знак], то продолжит получать дивиденды. Если нет, то для нее финансовая ситуация будет не очень хорошая», — считает Дворцов.

Ранее стало известно, что Пугачева может потерять товарный знак в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права. Артистка несколько раз продлевала срок его действия, последний раз в 2016 году — до 25 апреля 2026 года.

