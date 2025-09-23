Культура
В Москве суд рассмотрит иск к Пугачевой из-за высказываний в интервью

Савеловский районный суд рассмотрит иск адвоката Трещева к Алле Пугачевой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Савеловский районный суд рассмотрит иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой из-за ее высказываний в недавнем интервью. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В своем заявлении истец указал, что Пугачева допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы России, при этом исполнительница восхваляла первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева, тем самым оскорбив российский народ.

В пресс-службе сообщили, что Трещев просит суд признать информацию, распространенную Пугачевой, не соответствующей действительности и порочащей честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны, а также обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

В интервью, вышедшем 10 сентября, артистка назвала Дудаева приличным и порядочным человеком. Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».

