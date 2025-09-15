Против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

Shot: С Пугачевой потребовали взыскать 1,5 миллиарда руб. за восхваление Дудаева

Адвокат Александр Трещев подал иск в суд против Аллы Пугачевой после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей за восхваление первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.

По мнению истца, артистка также оскорбила ветеранов боевых действий. В случае выигрыша Трещев намерен перечислить все средства на нужды ветеранов, оставив себе символический один рубль.

В интервью, вышедшем 10 сентября, Пугачева назвала Дудаева приличным и порядочным человеком. Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».

Джохар Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. После нескольких покушений на него очередная операция в 1996 году прошла успешно.