05:13, 17 октября 2025

Юрист оценила вероятность лишения Пугачевой пенсии в России

Марина Совина
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун в беседе с РИА Новости оценила вероятность того, что певицу Аллу Пугачеву лишат пенсии по старости в России. По ее словам, этого произойти не может, однако в случае возбуждения уголовного дела и признания артистки виновной, суд может лишить ее доплат и званий.

По словам эксперта, право на пенсию по старости имеют все граждане России, причем как с гражданством по рождению, так и с приобретенным. Приобретенного гражданства по закону можно лишиться за терроризм, госизмену, диверсию, подрыв доверия к Вооруженным силам РФ, нарушение территориальной целостности, дезертирство и уклонизм.

Браун пояснила, что Пугачеву не могут лишить гражданства даже в случае приговора по указанным статьям, поскольку она является гражданкой России по праву рождения. Таким образом, пенсии по старости певица тоже не может быть лишена.

«Однако в случае возбуждения уголовного дела и принятия решения судом не исключено, что она может быть лишена почетных званий и доплат к пенсии», — добавила юрист.

Ранее ветеран боевых действий в Афганистане, известный юрист Александр Трещев призвал депутатов Государственной Думы лишать пенсий российских артистов, покинувших страну после начала специальной военной операции (СВО).

