Уехавших из России звезд предложили лишить пенсии

Юрист Александр Трещев призвал Госдуму лишить уехавших из России артистов пенсий
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ветеран боевых действий в Афганистане, известный юрист Александр Трещев призвал депутатов Государственной Думы лишать пенсий российских артистов, покинувших страну после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, певицу Аллу Пугачеву и других звезд, уехавших за границу, Трещев призвал лишить любых социальных выплат и пособий. По его мнению, такое наказание заслужили те, кто занимается антироссийской пропагандой. Трещев убежден, что в недавнем интервью Пугачева оскорбляла Российскую армию и правоохранительные органы. В связи с этим он пытается подать на артистку в разные суды, но пока ни одна инстанция его иск не приняла.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что детей Пугачевой нужно лишить российского гражданства.

