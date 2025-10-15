Культура
15:12, 15 октября 2025

В Госдуме призвали лишить детей Пугачевой и Галкина российского гражданства

Милонов: Дети Пугачевой вырастут русофобами, их надо лишить гражданства
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что детей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иностранным агентом) нужно лишить российского гражданства. Его цитирует «Общественная служба новостей».

По мнению парламентария, Гарри и Лиза вырастут самыми настоящими русофобами. «И кому они будут нужны потом с такой нелюбовью к России? Нашей стране такое наследие точно не нужно. Поэтому я считаю, что предателей и их детей необходимо избавлять от гражданства той страны, о которой они с такой ненавистью сегодня говоря», — заявил депутат.

Милонов предположил, что дети Пугачевой не захотят возвращаться в Россию, потому что они растут в среде, которая «пропитана иной культурой, нетрадиционными ценностями, русофобским взглядом на мир».

Ранее юрист Александр Хаминский оценил шансы детей Пугачевой и Галкина не получить российские паспорта.

В октябре сообщалось, что дети певицы могут остаться без российских паспортов. Отмечалось, что в свидетельствах о рождении 12-летних Лизы и Гарри нет отметок о российском гражданстве, которые стали обязательными в октябре 2023 года, уже после переезда семьи в Израиль.

