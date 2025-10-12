Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:39, 12 октября 2025Культура

У детей Пугачевой и Галкина возникла проблема с российскими паспортами

Mash: Дети Пугачевой и Галкина могут остаться без российских паспортов
Алина Черненко

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У детей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иностранным агентом) возникла проблема с российскими паспортами. Как пишет Telegram-канал Mash, они могут остаться без указанных документов.

По данным источника, в свидетельствах о рождении 12-летних Лизы и Гарри нет отметок о российском гражданстве, которые стали обязательными в октябре 2023 года, уже после переезда семьи в Израиль. Теперь им придется подтверждать российское гражданство на родине или в представительстве РФ за границей.

Издание также сообщает, что без отметки о гражданстве родители ребенка не могут увезти его за границу, прописать в квартире и оформить ему заграничный или российский паспорт.

Сейчас Лиза и Гарри — граждане Израиля. По местным законам, с 16 лет они обязаны пройти на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Уклонение от призыва считается преступлением.

Ранее Пугачева заявила, что приняла решение об отъезде из России после того, как ее дети столкнулись с травлей со стороны одноклассников. Певица добавила, что в 2022 году ей срочно потребовалась помощь израильского врача, но по возвращении в Россию на нее обрушилась критика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

    В МЧС предупредили о первом снеге в Москве

    В Кремле раскрыли «путеводную звезду» для мира на Украине

    У детей Пугачевой и Галкина возникла проблема с российскими паспортами

    Блогер предостерег туристов от нескольких действий в Китае

    В Кремле рассказали подробности о связях России с США

    Легенда «Спартака» заявил о падении уровня российских футболистов

    Известный российский военкор высказался о споре из-за 500-рублевой купюры

    Европу объявили импотентной

    В Кремле заявили о крайней обеспокоенности возможной передачей Киеву ракет Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости