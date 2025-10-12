У детей Пугачевой и Галкина возникла проблема с российскими паспортами

Mash: Дети Пугачевой и Галкина могут остаться без российских паспортов

У детей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иностранным агентом) возникла проблема с российскими паспортами. Как пишет Telegram-канал Mash, они могут остаться без указанных документов.

По данным источника, в свидетельствах о рождении 12-летних Лизы и Гарри нет отметок о российском гражданстве, которые стали обязательными в октябре 2023 года, уже после переезда семьи в Израиль. Теперь им придется подтверждать российское гражданство на родине или в представительстве РФ за границей.

Издание также сообщает, что без отметки о гражданстве родители ребенка не могут увезти его за границу, прописать в квартире и оформить ему заграничный или российский паспорт.

Сейчас Лиза и Гарри — граждане Израиля. По местным законам, с 16 лет они обязаны пройти на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Уклонение от призыва считается преступлением.

Ранее Пугачева заявила, что приняла решение об отъезде из России после того, как ее дети столкнулись с травлей со стороны одноклассников. Певица добавила, что в 2022 году ей срочно потребовалась помощь израильского врача, но по возвращении в Россию на нее обрушилась критика.