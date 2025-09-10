Пугачева объяснила свой отъезд из России

Алла Пугачева заявила, что увезла детей из России из-за травли в школе

Певица Алла Пугачева заявила, что приняла решение об отъезде из России после того, как ее дети столкнулись с травлей со стороны одноклассников. Об этом артистка рассказала в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом), запись доступна на YouTube.

По словам артистки, окончательное решение они вместе с супругом Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом) приняли вскоре после ее визита в Израиль в 2022 году. Пугачева заявила, что ей срочно потребовалась помощь израильского врача, но по возвращении в Россию она столкнулась с критикой. Вскоре Галкин был внесен в список иноагентов, а над сыном Гарри и дочерью Лизой стали подшучивать сверстники.

«Когда дети пошли в школу, их начали троллить. Говорили: "Вы дети шпионов, ваш папа иноагент". Мы собрали чемоданчики и уехали в Израиль», — пояснила Пугачева. Артистка добавила, что для нее отъезд стал «острой болью».

Ранее Пугачева заявила, что не считает себя предателем Родины. По мнению исполнительницы, это Родина предала ее.