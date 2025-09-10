Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:11, 10 сентября 2025Культура

Пугачева объяснила свой отъезд из России

Алла Пугачева заявила, что увезла детей из России из-за травли в школе
Ольга Коровина

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева заявила, что приняла решение об отъезде из России после того, как ее дети столкнулись с травлей со стороны одноклассников. Об этом артистка рассказала в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом), запись доступна на YouTube.

По словам артистки, окончательное решение они вместе с супругом Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом) приняли вскоре после ее визита в Израиль в 2022 году. Пугачева заявила, что ей срочно потребовалась помощь израильского врача, но по возвращении в Россию она столкнулась с критикой. Вскоре Галкин был внесен в список иноагентов, а над сыном Гарри и дочерью Лизой стали подшучивать сверстники.

«Когда дети пошли в школу, их начали троллить. Говорили: "Вы дети шпионов, ваш папа иноагент". Мы собрали чемоданчики и уехали в Израиль», — пояснила Пугачева. Артистка добавила, что для нее отъезд стал «острой болью».

Ранее Пугачева заявила, что не считает себя предателем Родины. По мнению исполнительницы, это Родина предала ее.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО высказался об инциденте с беспилотниками в Польше

    МИД России ответил на обвинения со стороны Польши

    56-летняя Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж

    Журова рассказала о пенсиях депутатов

    В России спасли девочку-«дюймовочку»

    Алаудинов поддержал обвиненного в махинациях с помощью для СВО кавалера орденов «Ахмат»

    Введение ЕС пошлин из-за России по требованию Трампа назвали маловероятным

    Пугачева раскрыла настоящую причину брака с Киркоровым

    Глава МИД Польши рассказал о просьбе Украины сбивать ракеты и дроны

    Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости