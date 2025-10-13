Шансы детей Пугачевой и Галкина не получить российские паспорта оценили

Юрист Хаминский: У детей Пугачевой не будет проблем с получением паспортов РФ

У детей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иностранным агентом) не будет проблем с российскими паспортами. Об этом юрист Александр Хаминский рассказал в беседе с aif.ru.

«Новый порядок, который предусматривает проставление штампа в свидетельство о рождении, действует с 2023 года. Гарри и Лизе уже 12 лет, они родились до принятия соответствующего постановления», — отметил он.

Хаминский уточнил, что дети Пугачевой могут обратиться в консульское учреждение, когда им исполнится 14 лет, и получить документы.

Ранее сообщалось, что дети Пугачевой и Галкина могут остаться без российских паспортов. Отмечалось, что в свидетельствах о рождении 12-летних Лизы и Гарри нет отметок о российском гражданстве, которые стали обязательными в октябре 2023 года, уже после переезда семьи в Израиль.