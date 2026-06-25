Захарова поставила крест на цифровых свободах США после удаления VK из App Store

Удаление из магазина App Store приложений VK свидетельствует о том, что можно забыть о рассуждениях США о цифровых свободах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
«Можно, на мой взгляд, окончательно ставить крест на каких-либо рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций», — прокомментировала дипломат ситуацию с App Store.
Ранее об исчезновении из магазина приложений App Store российских приложений высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что произошедшее поднимает вопрос о надежности Apple и о том, насколько можно ему доверять.