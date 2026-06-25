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17:07, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Захарова поставила крест на цифровых свободах США после удаления VK из App Store

Захарова об удалении VK из App Store: Можно ставить крест на цифровых свободах США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Удаление из магазина App Store приложений VK свидетельствует о том, что можно забыть о рассуждениях США о цифровых свободах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Можно, на мой взгляд, окончательно ставить крест на каких-либо рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций», — прокомментировала дипломат ситуацию с App Store.

Ранее об исчезновении из магазина приложений App Store российских приложений высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что произошедшее поднимает вопрос о надежности Apple и о том, насколько можно ему доверять.

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