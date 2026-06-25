Песков задал вопрос после удаления приложений VK из App Store

Песков: Удаление приложений VK из App Store поднимает вопрос о надежности Apple

(Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK из магазина приложений App Store компании Apple поднимает один важный вопрос. Его представитель Кремля задал в разговоре с РИА Новости.

«Удаление приложений VK из App Store поднимает вопрос о надежности сервиса Apple и о том, насколько можно ему доверять», — сказал Песков.

В разговоре с агентством ТАСС он добавил, что власти России планируют вступить в контакт с Apple, прежде чем принимать решение о том, как реагировать на исчезновение российских приложений.

Ранее удаление приложений VK из App Store прокомментировал заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Андрей Свинцов. По его мнению, таким образом американская корпорация пытается остановить рост российских компаний-конкурентов, которые активно выходят на рынки постсоветских стран, государств Ближнего Востока и Африки.

Приложения VK исчезли из App Store утром в четверг, 25 июня. Сначала из магазина приложений пропали «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен» и почта «Mail.ru». Затем было удалено и главное приложение VK. В российской компании подчеркнули, что не получали никаких предупреждений от Apple.