В Госдуме прокомментировали удаление приложений VK из App Store

Депутат Свинцов: Удалением приложений VK Apple пытаются остановить конкуренцию

Удалением приложений компании VK из App Store корпорация Apple пытается остановить конкуренцию с российскими компаниями. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Государственной Думы (ГД) по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с ТАСС.

«Российский IT-бизнес, что называется, проклюнулся на мировой арене. Поэтому, конечно, западные гиганты пытаются остановить этот рост и оставить мощных российских конкурентов», — заявил депутат, комментируя удаление сервисов VK из магазина приложений американской корпорации.

По словам Свинцова, российские IT-компании активно выходят на рынки постсоветских стран, государств Ближнего Востока и Африки. Apple же пытается этому помешать, действуя подобным жестким образом, заключил депутат.

В четверг, 25 июня, стало известно, что из App Store пропали несколько сервисов VK: «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Видео». Позднее из магазина исчезло и главное приложение VK. В компании отметили, что Apple удалила их приложения без объяснений. Действия корпорации в VK сочли немотивированными и неприемлемыми.