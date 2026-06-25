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12:40, 25 июня 2026Интернет и СМИ

В Госдуме прокомментировали удаление приложений VK из App Store

Депутат Свинцов: Удалением приложений VK Apple пытаются остановить конкуренцию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Удалением приложений компании VK из App Store корпорация Apple пытается остановить конкуренцию с российскими компаниями. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Государственной Думы (ГД) по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с ТАСС.

«Российский IT-бизнес, что называется, проклюнулся на мировой арене. Поэтому, конечно, западные гиганты пытаются остановить этот рост и оставить мощных российских конкурентов», — заявил депутат, комментируя удаление сервисов VK из магазина приложений американской корпорации.

По словам Свинцова, российские IT-компании активно выходят на рынки постсоветских стран, государств Ближнего Востока и Африки. Apple же пытается этому помешать, действуя подобным жестким образом, заключил депутат.

В четверг, 25 июня, стало известно, что из App Store пропали несколько сервисов VK: «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Видео». Позднее из магазина исчезло и главное приложение VK. В компании отметили, что Apple удалила их приложения без объяснений. Действия корпорации в VK сочли немотивированными и неприемлемыми.

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