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12:16, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Главное приложение VK пропало из AppStore

Магазин AppSore удалил главное приложение VK
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

AppStore удалил главное приложение VK после того, как из онлайн-магазина ранее пропали несколько сервисов компании. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

«Ничего не найдено по запросу "VK"», — говорится на странице приложения при попытке найти сервис в AppStore.

Ранее стало известно, что из магазина также пропали приложения «Mail ru», «Одноклассники» и «Дзен». Новые пользователи не смогут их установить, а те, у кого они уже были, не будут получать уведомления.

Утром в четверг, 25 июня, из AppStore пропали несколько сервисов VK: «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Видео». В пресс-службе компании отметили, что компания Apple удалила приложения в одностороннем подрядке и без предупреждения. VK назвало действие американской корпорации неприемлемыми и ничем не мотивированными.

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