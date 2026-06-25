Немецкая полиция провела рейд в «Украинском доме» из-за махинаций с выплатами

Немецкая полиция провела масштабный рейд в центре размещения беженцев в престижном районе Гамбурга Винтерхуде, включая так называемый «Украинский дом». Облаву организовали по подозрению в массовом мошенничестве с государственными пособиями, сообщает Bild.

Поводом стали решения весенней конференции глав МВД ФРГ по борьбе с организованным злоупотреблением при получении соцвыплат. Власти фиксируют рост числа мигрантов, которые ложно выдают себя за украинских беженцев для ускоренного получения денег и жилья. Мошенники нередко используют фиктивное трудоустройство или регистрируются в заброшенных зданиях.

В рейде участвовали два полицейских отряда по 100 человек, в том числе кинологи с собаками. «Все входы перекрыты, жильцов вытаскивают из постели», — описывает Bild. Рейд проводили совместно с сотрудниками отдела по выплате семейных пособий. Чиновники сверяли списки проживающих для выявления лиц, незаконно получающих выплаты. На данный момент у правоохранителей есть данные о 150 подозрительных случаях.

Ранее стало известно, что власти Германии испытывают тревогу из-за возможного резкого увеличения притока украинских беженцев из Польши в связи с урезанием льгот. Притоку беженцев с Украины также способствуют действия контрабандистов, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов. В частности, на востоке Германии украинцы уже составляют значительную часть нелегалов, которых перевозят через границу.

По данным органов безопасности ФРГ, в первую очередь речь идет о мужчинах призывного возраста. Газета подчеркивает, что с февраля 2022 года в Германию переехало около 1,35 миллиона украинцев.