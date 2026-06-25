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17:11, 25 июня 2026Экономика

Подсчитана стоимость многомиллионной недвижимости Нагиева

Недвижимость Дмитрия Нагиева оценили более чем в 700 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев владеет несколькими объектами недвижимости в России и других странах. Стоимость всего жилья шоумена составляет более 700 миллионов рублей, об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Самый дорогой объект в собственности Нагиева — апартаменты за 300 миллионов рублей в пятизвездочном отеле на берегу Персидского залива в Дубае. Внутри жилья три спальни, из них можно попасть на собственный пляж. Кроме того, ведущий владеет особняком на Новой Риге. Площадь объекта составляет 250 квадратов, а стоимость — около 77 миллионов рублей.

У Нагиева также есть четырехэтажный особняк в 600 квадратов под Санкт-Петербургом стоимостью более 200 миллионов рублей и квартира на Котельнической набережной в Москве, стоимость которой не уточняют.

Ранее сообщалось, что актер Стивен Сигал приготовился еще раз уменьшить стоимость своего дома в Подмосковье из-за неудачных попыток найти покупателя.

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