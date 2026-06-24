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20:43, 24 июня 2026Экономика

Стивен Сигал приготовился продать свой дом в Подмосковье «по дешевке»

SHOT: Стивен Сигал может снизить стоимость своего дома под Москвой до 600 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Американский актер Стивен Сигал готов сделать еще большую скидку на свой дом на Рублевке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на представителя артиста.

По данным канала, Сигал согласен снизить стоимость двухэтажного особняка площадью 500 квадратных метров еще на 50 миллионов рублей, до 600 миллионов рублей, если потенциальный покупатель начнет торговаться. По словам представителя Сигала, причина большой скидки — более чем полгода безуспешных попыток продать объект.

Ранее стало известно, что Сигал решил продать свой особняк в Подмосковье из-за желания купить новое жилье побольше.

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