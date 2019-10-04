Путин обратился к российской молодежи

Российские власти рассчитывают, что талантливая молодежь заставит социальные лифты работать объективно, заявил президент Владимир Путин. Об этом он сказал, открывая первое заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сообщает ТАСС.

«Чтобы у нас не позвоночно это правило работало, не по связям, а по объективным критериям и распространялось на всю страну», — отметил глава государства.

Путин напомнил о том, что в последнее время в России было создано много механизмов, направленных на выявление талантливой и перспективной молодежи. «Потом мы с Сергеем Владиленовичем [Кириенко] поговорим, такое впечатление, что даже слишком много», — сказал президент, пояснив, что, возможно, стоит взять лишь несколько инструментов и сосредоточиться на их распространении на всю страну.

Российский лидер отметил, что ему было очень приятно познакомиться с результатами работы с молодежью.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана указом президента 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

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